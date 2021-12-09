Twitter, 2021'de Türkiye'de en çok konuşulan konuları açıkladı

Twitter, 2021'de Türkiye'de en çok konuşulan konuları açıkladı

Twitter, 2021 yılında Türkiye'de en çok konuşulan isimleri, hashtag'leri ve tweet'leri paylaştı.

2022'ye girmemize sayılı günler kala birçok teknoloji şirketi, geride bırakacağımız yılın en'lerini açıklamaya başladı.

Sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılında Türkiye'de en çok konuşulan isimleri, hashtag'leri ve tweet'leri açıkladı.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN FAHRETTİN KOCA

Twitter'da geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok takip edilen isim oldu.

Açıklanan rakamlara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da en çok konuşulan ve tweet'lerde en çok bahsedilen isim oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

FUTBOLUN EN'LERİ

Twitter'da en çok konuşulan isimlere baktığımızda futbol dünyasından iki isim ilk 20'de kendine yer buldu.

Fenerbahçeli Mesut Özil listede 14. sırada, Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 17. sırada yer aldı.

En çok etkileşim alan hesaplar arasında ilk 5'te sadece Fenerbahçe'nin hesabı kendine yer buldu.

EN ÇOK RETWEET EDİLENLER

2021 yılında Türkiye'de en çok retweetlenen tweet'lerde yine spor kategorisinin büyük bir üstünlüğü var.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelişini müjdeleyen tweet birinci, Beşiktaş'ın şampiyonluk tweet'i ikinci sırada yer aldı. Yine spor kulüplerimizin önemli günlere ve sosyal konulara ilişkin tweet'leri de yoğun bir şekilde retweetlendi.

EN ÇOK KULLANILAN HASHTAG'LER

Türkiye'de 2021 yılının en üzücü gelişmelerinden biri, özellikle Türkiye'nin güney bölgelerini ve tatil beldelerini etkisi altına alan orman yangınları oldu.

Twitter'da en çok kullanılan hashtagler arasında #manavgatyaniyor ve #marmarisyaniyor hashtagleri var.

Bu dönemde Twitter, yardım etmek isteyenlerin sosyal medyadaki iletişim ve dayanışma yeri haline geldi.

Survivor, son yıllarda olduğu gibi Twitter sohbetlerinin de gündem maddelerinden biriydi. #Survivor2021 en çok kullanılan hashtag'ler arasında ikinci sırada yer aldı.