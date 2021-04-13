Twitter, Afrika'daki ilk ofisini Gana'da açıyor

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Afrika'da ilk Twitter ofisinin Gana'da açılacağını duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, Afrika'ya açılıyor. Şirketin CEO'su Jack Dorsey, Twitter'ın Afrika'daki ilk ofisinin Gana'da açılacağını açıkladı.

Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıtada (Afrika) artık Twitter mevcut. Gana ve Nana Akufo-Addo'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ise Twitter'in Afrika operasyonları için merkez olarak Gana'yı seçmesinin mükemmel bir haber olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, hükümet ve halkın bu duyuruyu ve Gana'ya duyulan güveni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İŞ İLANLARINI YAYINLADI

Twitter, şirketteki açık pozisyonlar için ürün ve mühendislikten tasarım, pazarlama ve iletişime kadar çeşitli iş ilanları yayınladı.

Bununla birlikte işe başlayanlar, Twitter'ın Gana ofisi açılana kadar uzaktan çalışmaya devam edecek.



