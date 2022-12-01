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    Twitter, Apple nedeniyle ücretli mavi tik özelliğini yine erteledi

    Elon Musk, Apple’ın yüzde 30’luk kesintisini aşmak için Twitter Blue aboneliğini yine erteleme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:35
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    Twitter, Apple nedeniyle ücretli mavi tik özelliğini yine erteledi

    Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini, Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başlamıştı.

    Twitter, sahte hesapların artması nedeniyle 8 dolarlık mavi tik abonelik hizmetini 29 Kasım'a kadar duraklatmıştı.

    Ücretli mavi tik yine ertelendi

    Elon Musk, Apple’ın yüzde 30’luk kesintisini aşmak için Twitter Blue aboneliğini yine erteleme kararı aldı.

    elon musk twitter

    Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, uygulama içi satın alımlarda yüzde 30 kesinti yapan Apple'ı eleştirmişti.

    Apple'ın bu politikası, Twitter’ın yenilenmiş Blue abonelik paketini alan her kullanıcıdan yüzde 30'luk pay alması demek. Bu da Elon Musk'ın pek de işine gelmiyor. Apple ile Twitter arasındaki kesinti krizinin nasıl çözüleceği şimdilik belirsiz.


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