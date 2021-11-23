Twitter bahşiş özelliği Android'e geldi

Kullanıcıların favori Twitter hesaplarına para göndermelerini sağlayan "bahşiş kutusu" özelliğini geçtiğimiz aylarda iOS'a getiren Twitter, şimdi de Android kullanıcıları için özelliğini yayınladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, kullanıcıların beğendikleri diğer kullanıcılara para gönderebilmesini sağlayan bahşiş kutusu özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu.

Bu özellik ile kullanıcılar, kendileri için bir "bahşiş kutusu" oluşturabiliyor. Böylelikle diğer Twitter kullanıcıları, farklı ödeme araçlarını kullanarak paylaşımlarını beğendikleri kullanıcıları maddi olarak destekleyebiliyor.

ANDROID'E GELDİ

"Bahşiş Kavanozu (Tip Jar)" isimli özelliğini geçtiğimiz mayıs ayında tanıtarak tüm iOS kullanıcıları için kullanıma sunan Twitter, şimdi de yeni özelliği Android’e getirdi.

Bahşiş özelliği, kullanıcıların doğrudan favori hesaplarına para göndermelerine olanak tanımanın yanı sıra; hayır kurumlarına, bağış kampanyalarına katkıda bulunulmasını da sağlıyor.

Bununla beraber kullanıcılar Cash App, Patreon, Paypal, Bandcamp ve Venmo üzerinden para transferi gerçekleştirebiliyor.

BITCOIN DESTEĞİ DE GELİYOR

Twitter, IOS işletim sistemi kullanıcılarının hemen başlayabileceği şekilde dijital ödeme altyapısını hayata geçirdi. Artık kullanıcılar, gelecekte Bitcoin ile de bahşiş verebilecek.

İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.