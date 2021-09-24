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    Twitter, bahşiş özelliğine Bitcoin'i de ekledi

    Twitter, kullanıcıların sevdikleri içerik üreticilere Bitcoin ile bahşiş vermelerini mümkün hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 11:16
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    Twitter, bahşiş özelliğine Bitcoin'i de ekledi

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter kullanıcıların beğendikleri diğer kullanıcılara para gönderebilmesini sağlayan bahşiş kutusu özelliğini geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunmuştu.

    Bu özellik ile kullanıcılar, kendileri için bir "bahşiş kutusu" oluşturabiliyor. Böylelikle diğer Twitter kullanıcıları, farklı ödeme araçlarını kullanarak paylaşımlarını beğendikleri kullanıcıları maddi olarak destekleyebiliyor.

    BITCOIN İLE BAHŞİŞ EKLENDİ

    Twitter, IOS işletim sistemi kullanıcılarının hemen başlayabileceği şekilde dijital ödeme altyapısını hayata geçirdi. Artık kullanıcılar, Bitcoin ile de bahşiş verebilecek.

    twitter

    İlerleyen zamanlarda daha farklı kripto para birimlerinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

    Bitcoin ile bahşiş ödeme özelliği şu anda test amaçlı olarak çok az sayıda kullanıcının hizmetine sunuldu.

    NFT SİSTEMİ DE GELİYOR

    Twitter, NFT tanımlama sistemlerini de altyapıya eklemek için çalışmalar yaptığını duyurdu.

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