Twitter, çok sayıda Filistinli hesabı kapattı

Twitter, Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesine tepki içerikli paylaşımlarda bulunan çok sayıda Filistinli aktivistin hesabını askıya aldı.

Filistinli gençler tarafından, İsrail'in ihlallerine maruz kalan sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli merkezin müdürü İyad er-Rifai, son dönemde Twitter'ın çok sayısa Filistinli hesabı kapattığını duyurdu.

Mısır (1979) ve Ürdün'ün (1994) ardından, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile birlikte Sudan da İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti. Ancak Twitter, bu duruma tepki gösteren Filistinli hesaplara engel koyuyor.

Rifai, kapatılan hesapların normalleşme ve İsrail'in ilhak planına tepki içerikli paylaşımlarda bulunan kişilerin sayfaları olduğunu vurguladı.

TWITTER'A MEKTUP GÖNDERİLDİ

Sada Social, söz konusu hesapların kapanmasıyla ilgili tepkilerin yer aldığı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun imzasını taşıyan bir mektup kaleme alarak Twitter yönetimine gönderdi.

Filistinli Gazeteciler Forumu ise yaptığı açıklamada, Filistinli aktivistlerin hesaplarının İsrail'in uyguladığı baskı sonucu kapatıldığını belirtti.

Forum, Twitter yönetiminden, söz konusu karardan vazgeçmesini, düşünce ve ifade özgürlüğüne bağlılık göstermesini istedi. Twitter'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.