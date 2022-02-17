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    Twitter, Ethereum ile bahşiş verme dönemini başlattı

    Kullanıcıların favori Twitter hesaplarına para göndermelerini sağlayan "bahşiş kutusu" özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunan Twitter, şimdi de Ethereum ile bahşiş verme özelliğini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 11:29
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    Twitter, Ethereum ile bahşiş verme dönemini başlattı

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter,  kullanıcıların beğendikleri diğer kullanıcılara para gönderebilmesini sağlayan bahşiş kutusu özelliğini geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu.

    Bu özellik ile kullanıcılar, kendileri için bir "bahşiş kutusu" oluşturabiliyor. Böylelikle diğer Twitter kullanıcıları, farklı ödeme araçlarını kullanarak paylaşımlarını beğendikleri kullanıcıları maddi olarak destekleyebiliyor.

    ÖDEME YÖNTEMLERİNE ETHEREUM DA EKLENDİ

    İçerik üreticilere Bitcoin ile bahşiş vermek imkanı sunan sosyal medya devi, şimdi de Ethereum ile bahşiş devrini başlattı.

    tip jar

    Bahşiş özelliği, kullanıcıların doğrudan favori hesaplarına para göndermelerine olanak tanımanın yanı sıra; hayır kurumlarına, bağış kampanyalarına katkıda bulunulmasını da sağlıyor.

    Bununla beraber kullanıcılar Cash App, Patreon, Paypal, Bandcamp ve Venmo üzerinden para transferi gerçekleştirebiliyor.


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