Twitter; İran, Rusya ve Ermenistan'la bağlantılı hesapları sildi

Twitter; İran, Rusya ve Ermenistan'la bağlantılı hesapları sildi

Twitter, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu.

Son dönemlerde ABD eski başkanı Donald Trump'a uyguladığı yasaklarla gelen sosyal medya platformu Twitter, özellikle politikalarını ihlal eden hesaplara karşı oldukça sert yaptırımlar uyguluyor.

Şirket, blog sayfasından yayınladığı gönderide, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu.

İRAN VE RUSYA MERKEZLİ HESAPLAR ÇOĞUNLUKTA

Yapılan açıklamada, İran'da faaliyet gösteren 238 hesap ile NATO'ya karşı güveni zedeleyen, ABD ve Avrupa Birliğini hedef alan 100 Rusya merkezli hesabın kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ı hedef almak için oluşturulan Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığı kaydedildi.