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    Twitter kurucusu Jack Dorsey, yönetim kurulunu eleştirdi

    Twitter’ın kurucularından ve eski CEO'su olan Jack Dorsey, şirketin yönetim kurulunu eleştiren paylaşımlar yaptı.
    • 20.04.2022 - 10:11
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    Twitter kurucusu Jack Dorsey, yönetim kurulunu eleştirdi

    Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey, şirketin yönetim kuruluyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

    Şu anda Tesla CEO'su Elon Musk'ın 43 milyar dolar bir değerlemeyle şirketi satın almasını değerlendiren Twitter yönetim kurulu hakkında konuşan Dorsey, "İyi yönetim kurulları iyi şirketler yaratmaz, ama kötü bir yönetim kurulu her zaman bir şirketi öldürür." sözüne katıldığını söyledi.

    Mayıs ayında yönetimden ayrılacak

    AA'da yer alan habere göre Dorsey, halen Twitter'ın yönetim kurulunda yer alıyor, ancak mayıs ayı sonunda yapılması planlanan 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi sona erdiğinde ayrılacak.

    JACK DORSEY

    Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, daha önce de CEO olarak görev yaptı, ancak 2008'de görevinden alındı ​​ve yerine kurucularından bir başkası getirildi. Dorsey, 2015 yılında ise şirkete liderlik etmek için geri döndü.

    Jack Dorsey kimdir

    19 Kasım 1976 yılında Amerika'da doğan Dorsey, 1994 yılında bazı taksi şirketleri tarafından hala daha kullanılmakta olan, açık kaynak kodlu sevkiyat yönlendirme yazılımını geliştirmeyi başardı.

    Üniversite eğitimini yarıda bırakan Jack Dorsey, 2000 yılında ise BlackBerry ve e-posta yoluyla arkadaş listesinin güncellenmesini sağlayan bir yazılım prototipi geliştirdi.

    jack dorsey

    Dorsey, aynı zamanda 2002 yılında masörlük lisansı aldı ve 2006 yılına gelindiğinde, mesajlaşma fikrine yeniden odaklandı.

    Buna en uygun modelin SMS olduğuna karar veren Dorsey,  telefondaki kısa mesajlaşmayı web ortamına taşımaya karar verdi. Bu ise Twitter'ın ortaya çıkmasına neden oldu.

    2006 yılında Twitter'ı kurarak başladığı serüvene 2009 yılında Square'ı kurarak devam eden Dorsey, 2008 yılında MIT Technology Review tarafından en yenilikçi 35 kişiden biri seçildi.




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