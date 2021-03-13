Twitter mobil uygulamasına tam boy fotoğraflar geliyor

Twitter, kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimini artık değiştiriyor. Tam boy görsel özelliği test ediliyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, gönderilerde tek bir şekilde paylaşılan fotoğraflara yeni bir standart getiriyor.

Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından, ana sayfada fotoğraf gösterimini kırparak veriyor.

Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimi artık değişiyor.

TAM BOY GÖSTERİLECEK

Kapalı bir kullanıcı ile testlere başlayan yeni özellik mobil uygulamada fotoğrafların tam boy gösterimini sağlayacak.

Paylaşılan tek bir fotoğraf ise ve standart görüntü oranına uyuyorsa, ana sayfada kırpılmadan verilecek. Böylece kullanıcının tekrar fotoğrafa tıklamasına gerek kalmayacak.

Twitter, bir süre etkisini anlayabilmek için testlere devam edeceğini belirtiyor. Sonrasında tam fotoğraf özelliğinin tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Bu özelliğin yanı sıra, kullanıcıların 4K çözünürlükte görseller yükleyebilmesi seçeneği de mobil için test edilen özellikler arasında.