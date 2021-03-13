Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
435.435
1.45%
EXEN Coin
15.05
1.21%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Twitter mobil uygulamasına tam boy fotoğraflar geliyor

    Twitter, kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimini artık değiştiriyor. Tam boy görsel özelliği test ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter mobil uygulamasına tam boy fotoğraflar geliyor

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, gönderilerde tek bir şekilde paylaşılan fotoğraflara yeni bir standart getiriyor.

    Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından, ana sayfada fotoğraf gösterimini kırparak veriyor.

    Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimi artık değişiyor.

    TAM BOY GÖSTERİLECEK

    Kapalı bir kullanıcı ile testlere başlayan yeni özellik mobil uygulamada fotoğrafların tam boy gösterimini sağlayacak.

    Paylaşılan tek bir fotoğraf ise ve standart görüntü oranına uyuyorsa, ana sayfada kırpılmadan verilecek. Böylece kullanıcının tekrar fotoğrafa tıklamasına gerek kalmayacak.

    twitter

    Twitter, bir süre etkisini anlayabilmek için testlere devam edeceğini belirtiyor. Sonrasında tam fotoğraf özelliğinin tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

    Bu özelliğin yanı sıra, kullanıcıların 4K çözünürlükte görseller yükleyebilmesi seçeneği de mobil için test edilen özellikler arasında.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir