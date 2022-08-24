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    Twitter, profillere onay rozeti ekleyecek

    Twitter, bot hesapların sayısını azaltacağı düşünülen onay rozeti özelliği üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:37
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    Twitter, profillere onay rozeti ekleyecek

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini iptal ettiğini duyurdu. Bunun ardından Twitter, ünlü milyardere dava açtı.

    Twitter'da ne kadar bot olduğuna dair tartışmalar sürerken, şirketten yeni bir hamle geldi.

    Twitter profillerine onay rozeti geliyor

    Twitter, telefon numaralarını doğrulayan kullanıcıların profillerine onay rozeti ekleyecek. Mavi tik onay rozeti ile karıştırılmaması gereken yeni özellik, insanların güvenilir bilgiye erişmesine yardımcı olacak ve farklı hesap türleri hakkında daha fazla bilgi almalarını sağlayacak.

    twitter

    Yeni özellikle birlikte, telefon numarasını doğrulayan profillere "Doğrulanmış telefon numarası" anlamına gelen "Verified phone number" rozeti eklenecek.

    Twitter; gazeteciler ve ünlüler gibi önemli hesaplar için mavi tik onay rozeti, platformdaki yardımcı botlar için etiket, hükümet yetkilileri ve devlete bağlı medya için etiket gibi profil işaretçileri kullanarak bot hesaplara karşı daha önce çeşitli önlemler almıştı.


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