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    Twitter, Trump'a yakın iş adamını engelledi

    Twitter, eski ABD Başkanı Trump'a yakınlığıyla bilinen, iş insanı Mike Lindell'in hesabını 'seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı' gerekçesiyle süresiz askıya aldı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 23:10
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    Twitter, Trump'a yakın iş adamını engelledi

    Sosyal medya platformu Twitter, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, "My Pillow" isimli şirketin üst yöneticisi (CEO) Mike Lindell'in hesabını "seçimlerle ilgili dezenformasyon yaydığı" gerekçesiyle süresiz askıya aldı.

    Twitter'ın yazılı açıklamasında, Lindell'in, Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek, seçimler hakkında dezenformasyon yaydığı belirtildi.

    Açıklamada, bu nedenle, Lindell'in yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan kişisel hesabının süresiz askıya alındığı kaydedildi.

    Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Trump'ın kişisel hesabını da süresiz askıya almıştı.

    Twitter, Trump a yakın iş adamını engelledi #1

    "ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP'IN OFİSİ" KURULDU

    Öte yandan, 20 Ocak'ta görev süresi biten Trump, Florida eyaletinde "ABD Eski Başkanı Trump'ın Ofisi" isimli bir ofis kurdu.

    Ofisten yapılan açıklamada, "Bu ofis, Trump'ın yazışmalarından, açıklamalarından, programlarından ve resmi eylemlerinin yönetiminden sorumlu olacaktır." ifadesine yer verildi.

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