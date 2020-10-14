Twitter, Trump'ın siyahi destekçisi olduğunu iddia eden hesapları askıya aldı

Twitter, Trump'ın siyahi destekçisi olduğunu iddia eden hesapları askıya aldı

ABD merkezli sosyal medya devi, Başkan Trump'ın destekçisi gibi hareket eden hesapları engellediğini bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimlerine az bir süre kaldı.

Sosyal medya platformları, başkan adaylarını desteklediğini savunan sahte hesapları takibe aldı.

SAHTE HESAPLAR ENGELLENDİ

Twitter, ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'ın siyahi destekçilerine ait olduğu iddia edilen bir dizi sahte hesabı askıya aldığını duyurdu.

Hesapların spam ve platform manipülasyonu konusundaki kuralları ihlal ettiği aktarıldı.

"SİYAHIM, TRUMP'A OY VERİYORUM"

BBC News'in haberine göre, söz konusu hesapların çoğunun "Evet, ben siyahım ve Trump'a oy veriyorum." diye yazdığı kaydedildi.

Twitter, şu ana kadar askıya alınan hesapların sayısını veya bunların kaynağına ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.

TWITTER UYARDI

Konuyla ilgili araştırmanın sürdüğünü belirten sosyal medya platformu, ihlallerin devam etmesi halinde benzer hesapların askıya alınacağını bildirdi.

Clemson Üniversitesi'nden sosyal medya dezenformasyonu konusunda araştırmalar yürüten Darren Linvill, sahte hesaplardan çok sayıda bulduğunu ve bu profillerin yaklaşık 265 bin 'retweet' (yeniden paylaşma) ve 'mention' (bahsetme) ürettiğini ifade etti.

ÇOĞU HESAP 2017'DE AÇILDI

Bazı hesapların haberlerde yer alan siyahi erkeklerin fotoğraflarını kullandığı, bazılarının on binlerce takipçisinin olduğu bildirildi.

Hesapların çoğunun 2017 yılında oluşturulduğunu dile getiren Linvill, ancak bunların son iki ay içinde daha aktif şekilde kullanıldığına dikkat çekti.

TRUMP'I DESTEKLEYEN SİYAHİLERİN ORANI

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump yarışıyor.

Bir ankete göre, siyahi seçmenin yüzde 10'u Trump'ı destekliyor.

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