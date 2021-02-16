Twitter, Türkiye'de devlete bağlı hesapları etiketleyecek

Twitter’ın geçtiğimiz aylarda başlattığı devlet bağlantılı hesapları etiketleme sistemi, 17 Şubat'ta Türkiye'de kullanıma sunulacak.

Twitter, geçtiğimiz yıl yaz aylarında platforma eklediği yeni özellik ile hükümetle bağlantılı hesaplarını etiketlemeye başlamıştı.

İlk aşamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) hükümet hesaplarında kullanılan bu özellik, 17 Şubat'tan itibaren Türkiye dahil 16 ülkede aktif olacak.

Bu tarihten itibaren, devlet kurumları ve kilit görevlerdeki kullanıcıların Twitter hesaplarında etiketler yer alacak.

HÜKÜMETE BAĞLI HESAPLAR BELİRLENECEK

Bu ülkelerde hükümet organları tarafından kullanılan hesaplar, bayrak sembolüyle etiketlenecek. Hükümetlerin kontrolündeki medya organlarına ait hesaplar da bir masa ve mikrofon sembolüyle vurgulanacak.

HÜKÜMET YANLISI HESAPLAR ARTIK ÖNERİLMEYECEK

Twitter, hükümetlerin finanse ettiği ve içeriği hükümetlerin etkisiyle belirlenen yayın kuruluşlarının, Twitter tarafından tavsiye edilen hesap veya içeriklerde de yer almayacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bağımsız medya kuruluşlarından farklı olarak devletler, kendine bağlı medya organlarını propaganda aracı olarak görmekte ve siyasi hedeflerine hizmet edecek şekilde kullanmaktadır. Kullanıcıların, karşılarına çıkan hesapların devlet kontrolünde olup olmadığını bilmeye hakkı var." ifadeleri kullanılmıştı.

Twitter, uygulamayı ilk olarak Rusya medya kuruluşu RT'nin hesabında hayata geçirmiş ve şirketin profiline "Rusya devlet bağlantılı medya" etiketi eklemişti.

Twitter'ın etiketleri hakkında resmi blog gönderisinde şu ifadeler kullanılıyor:

"Devlete bağlı medya hesaplarındaki etiketler; belirli resmî devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesaplar hakkında ek bağlam sağlar.

Bu etiketler, ilgili Twitter hesabının profil sayfasında ve bu hesaplardan gönderilip paylaşılan Tweetlerde görünür. Bu etiketlerde ilgili hesabın bağlı olduğu ülke ve bu hesabın bir devlet temsilcisi veya devlete bağlı medya kuruluşu tarafından işletilip işletilmediği hakkında bilgiler bulunur.

Ek olarak bu etiketler, ilgili hesabın resmî bir hesap olduğunu belirten küçük bir bayrak simgesini ve devlete bağlı medya platformunun küçük amblemini içerir.

Devlete bağlı medya kuruluşlarına, bu kuruluşların baş editörlerine ve/veya üst düzey çalışanlarına ait hesaplar işaretlenebilir."