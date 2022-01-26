Twitter'a yakın arkadaşlar özelliği geliyor

Twitter'ın üzerinde çalıştığı "yakın arkadaşlar" özelliği Flock ile, gönderilen tweet'ler yalnızca istenilen kişilere gösterilebilecek.

Daha önce Instagram hikayelerde karşımıza çıkan "yakın arkadaşlar" özelliği, şimdi de Twitter'ın gündeminde.

Twitter, tweetlerinizi yalnızca belli bir grup kişiye göstermenizi sağlayan Flock isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sayesinde, 150 kişilik yakın arkadaşlar grubu oluşturabilecek ve tweetlerinizin yalnızca bu grup tarafından görülmesini sağlayabileceksiniz.

Flock, tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlar özelliği gibi takipçi kitlenizden gizli içerikler paylaşmanızı sağlıyor. Bu paylaşımlarınız, yalnızca oluşturduğunuz "yakın arkadaşlar" tarafından görülebiliyor.

YEŞİL ETİKETLE İŞARETLENECEK

Eğer biri sizi Flock'a eklediyse, takip ettiğiniz kişinin tweetinin altında yeşil bir etiket yer alacak.

Bu etikette, "Yazarın sizi Flock'una eklemesi nedeniyle bu tweeti görüyorsunuz." diye bir uyarı yer alacak.

Eğer paylaşmak üzere olduğunuz tweeti yalnızca Flock'taki arkadaşlarınıza göndermek istiyorsanız, tweetin üst kısmındaki hedef kitle seçimi düğmesi üzerinden Flock'u seçmeniz yeterli olacak.

Twitter sözcüsü Tatiana Britt, yeni paylaşım özellikleri üzerine çalıştıklarını doğrularken, Flock isimli yakın arkadaşlar özelliğinin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.

