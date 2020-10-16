Twitter'ın yanlışlıkla yaptığı bir değişiklik erişim sorunlarına neden oldu

Twitter'ın yanlışlıkla yaptığı bir değişiklik erişim sorunlarına neden oldu

Twitter, sistemlerinde yanlışlıkla gerçekleştirdiği bir değişiklikten dolayı dünya çapında çöktü.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bu sabah saatlerinde tüm dünyada çöktü. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, “Tweet’ler şu anda yükleyemiyor” uyarısı ile karşılaştı.

Yaptığı açıklamada kullanıcılarından özür dileyen Twitter, dahili sistemlerde yanlışlıkla yapılan bir değişiklik nedeniyle erişim sıkıntıları yaşandığını ve herhangi bir saldırı veya hack girişiminin olmadığı belirtildi.





AKILLARA TEMMUZ AYINDAKİ HACK OLAYI GELDİ

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 15 Temmuz gecesi tarihinin en büyük siber saldırısını yaşamış ve birçok hesap ele geçirilmişti.

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, şovmen Kanye West ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin yanı sıra; Apple ve Uber gibi şirketlerin hesapları ele geçirilmiş ve dolandırıcılık amaçlı tweet'ler atılmıştı.

Atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılmasını isteyen hackerlar, bu sayede kısa sürede 100 bin dolar toplamayı başarmıştı.

Ancak bugün yaşanan sorunun herhangi bir saldırı kaynaklı olmadığı Twitter tarafından doğrulanmış oldu.