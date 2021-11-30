Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agrawal kimdir

Jack Dorsey'in istifa etmesinin ardından Twitter'ın yeni CEO’su Parag Agrawal oldu. 37 yaşındaki yazılımcı Agrawal, Twitter'da önemli işlere imza atıyordu.

Twitter’da köklü bir değişiklik yaşandı...

Platformu kuran ve uzun yıllar boyunca CEO’luk görevini yürüten Jack Dorsey sürpriz bir kararla görevini bıraktı. Dorsey koltuğunu birlikte çalıştığı Parag Agrawal’a bıraktı.

Şirkette ürün geliştirme mühendisi olarak göreve başladıktan sonra son dört yıldır Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı pozisyonu sırtlanan Agrawal, şirketin blockchain ve benzeri teknolojilere adapte olmasını sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Şirkette 10 yılını geçiren Agrawal'ın son olarak baş teknoloji müdürü olarak görev yaptığı biliniyor.

Peki Twitter'ın yeni CEO'su Parag Agwaral kimdir? İşte hayatına dair merak edilenler...

TWİTTER CEO'SU PARAG AGRAWAL KİMDİR?

37 yaşında bir Hindistan göçmeni olan Parag Agrawal'ın Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi tanınmış CEO'lardan olmadığı dikkati çekiyor. CRFA Araştırma analisti Angelo Zino, Agrawal'ın yatırımcılar için "güvenli" bir tercih olduğunu belirtiyor.

Agrawal'ın önünde Twitter'la ilgili TikTok ve Instagram rakipleriyle mücadelenin yanı sıra platformda yanlış bilgi ve nefret söylemiyle mücadele görevleri bulunuyor.

Twitter, 2023 yılına kadar 315 milyon adet paraya çevrilebilir aktif kullanıcıya ulaşmak istiyor.

Twitter’da dümeni devralan Agrawal’ın şirket ile ilgili vizyonunun Dorsey ile benzer olduğu açıklandı.

Dorsey istifa mektubunda, “Parag burada mühendis olarak çalıştı ve işimizi çok derinden sahiplendi ve şimdi de CEO’muz oldu. Ben de aynı yoldan geçtim… o daha iyi yaptı! Sadece bu bile benim onunla gurur duymamı sağlıyor” dedi.