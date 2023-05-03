Uçaklar için 5G tehlikesi! ABD son tarihi uzatmayacak ABD, yeni 5G lansmanlarından sonra bazı Boeing 787 inişleri için ek önlemler alınması gerektiğini açıklamıştı. ABD, gerekli önlemlerin alınması için verilen son tarihi uzatmayacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek hızlı internet sunan 5G teknolojisi, son zamanlarda oldukça tartışılıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), orta bant 5G kablosuz sinyallerinin havacılık elektroniğini etkileyebileceği konusunda geçtiğimiz yıl bir uyarı yayınlamıştı.

FAA, 5G sebebiyle altimetrede (yükseklikölçer) oluşabilecek parazitlere karşı, pilotların düşük irtifalarda otomatik iniş veya diğer uçuş sistemlerini kullanmalarını yasaklamıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 787s pilotlarının 5G hizmetinin konuşlandırıldığı havalimanlarında, ıslak veya karlı pistlere inerken ek önlemler almalarını zorunlu kılacağını söylemişti.

ABD son tarihi uzatmayacak

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, uçakların gerekli önlemleri alması için verilen son tarihi uzatmayacaklarını açıkladı.

Havayolu şirketlerinin gerekli önlemleri almak için çalıştığını söyleyen Buttigieg, şirketleri uçakları güçlendirmeye devam etmek için agresif bir şekilde çalışmaya çağırdı.

Şirketler sürenin uzatılmasını istiyor

Bazı hava yolu şirketleri, tarihin daha ileriye alınması için hükümete baskı yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan 100'den fazla taşıyıcıyı temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: