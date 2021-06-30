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    Uçan araba AirCar ilk uçuş testini geçti

    Slovakya merkezli Klein Vision, üç dakika içerisinde uçağa dönüşüp havalanan otomobilini test etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 13:25
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    Uçan araba AirCar ilk uçuş testini geçti

    Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan uçan araba teknolojilerine bir yenisi daha eklendi. Slovakya merkezli Klein Vision şirketi, yalnızca 3 dakikada otomobilden uçağa dönüşen yeni aracını test etti.

    İki yolcu kapasitesine sahip ve 200 kilogramlık ek yük taşıyabilen Aircar isimli araç, BMW tarafından üretilmiş 140 beygirlik bir motor kullanıyor ve tek depoyla bin kilometreye kadar uçabiliyor.

    İLK DEFA ŞEHİRLER ARASINDA TEST EDİLDİ

    Slovakya'da gerçekleştirilen testlerde, uçan araba prototipi ilk defa iki şehir arasında seyahat etti.

    Slovakya'nın Nitra kentindeki havalimanından kalkan uçan araba, başkent Bratislava'daki uluslararası havalimanına iniş yaptı.

    Uçan araba Aircar ilk uçuş testini geçti -  VİDEO

    aircar

    Yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaşan uçan arabanın havadayken hızı saatte 170 kilometreyi aştı.

    Aracın geliştiricisi Prof. Stefan Klein, AirCar'ın tamamlandığında 1000 kilometre menzile sahip olacağını söyledi.

    Öte yandan AirCar'ı gelecekte satın almak isteyenlerin, hem otomobil hem de uçak lisansına sahip olmaları gerekecek. Aracın fiyatı ise satışa hazır hale gelince açıklanacak.

    aircar

    aircar

    aircar

    aircar

    aircar

    Uçan araba AirCar ilk uçuş testini geçti #7

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