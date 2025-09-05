Üçe katlanan akıllı telefon Huawei Mate XTs tanıtıldı

Katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını sürdüren Huawei, ikinci nesil üç katlanır modeli Mate XTs’i resmi olarak tanıttı.

Yeni Huawei Mate XTs, önceki nesle kıyasla hem donanım hem de performans tarafında önemli geliştirmeler sunuyor.

PERFORMANS VE KAMERA

Telefonun kalbinde, bir önceki modele göre yüzde 36'lık performans artışı sağlayan yeni Kirin 9020 işlemcisi yer alıyor.

16 GB RAM ile desteklenen cihazın kamera tarafında ise 50 MP ana sensörlü ve XMage görüntüleme platformuyla güçlendirilmiş bir kurulum bulunuyor.

BATARYA VE FİYAT

Huawei Mate XTs, 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.600 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

Dört farklı renk seçeneğiyle gelen telefonun başlangıç fiyatı 2 bin 520 dolar olarak açıklandı.