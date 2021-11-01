Üçüncü çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar

Üçüncü çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar

International Data Corporation tarafından, üçüncü çeyrek küresel akıllı telefon sevkiyat rakamları yayınlandı. İşte zirvedeki akıllı telefon markaları...

International Data Corporation (IDC), 2021’in üçüncü çeyreğine ait akıllı telefon sevkiyat verilerini yayınladı.

Paylaşılan rapora göre, 3. çeyrekte toplamda 331.2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 daha düşük.

ZİRVEDE SAMSUNG VAR

2021'in Temmuz-Eylül ayları arasında 69 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapan Samsung, yüzde 20,8 pazar payıyla ilk sırada yer alıyor.

Ancak Güney Koreli şirket, geçen yıl bu dönemde 80.4 milyon sevkiyat yapmıştı. Bu da yüzde 14,2'lik bir düşüş demek.





APPLE YAKIN TAKİPTE

Apple, 50.4 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirerek pazarın yüzde 15,2’sine ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl bu dönemde 41.7 milyon iPhone sevkiyatı yapan şirket, böylelikle satışları yüzde 20,8 artırmış oldu.

Orta segmentte oldukça büyük işler yapan Çinli Xiaomi ise Apple'ın ensesinde. 3. çeyrekte 44.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren Çinli şirket, yüzde 13,4 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Dördüncü ve beşinci sıraya yerleşen Vivo ve OPPO ise, sırasıyla 33.3 milyon, 33.2 milyon sevkiyat rakamlarına ulaştı.