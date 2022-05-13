Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu

Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu

Dokuz milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler tespit edildi. İşte ülkemizde en çok kullanılan emoji.

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

9 milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler belirlendi. Türkiye dahil olmak üzere 75 ülkede en çok kullanılan emoji ise aynı kaldı.

En popüler emoji "sevinç gözyaşları"

Crossword-Solver tarafından yapılan araştırmaya göre, "gülmekten gözünden yaş gelmek" emojisi olarak da bilinen sevinç gözyaşları emojisinin, Türkiye dahil dünya genelinde 75 ülkede en çok kullanılan emoji olduğunu ortaya koydu.

Geçen yılın en popüler emojileri

Dünyanın çevrim içi nüfusunun yüzde 92’sinin emoji kullandığını söyleyen Unicode Konsorsiyumu tarafından paylaşılan en popüler emojiler listesi şu şekildeydi:

1. Sevinç gözyaşları

2. Kırmızı kalp

3. Gülmekten yerde yuvarlanmak

4. El ile beğeni işareti

5. Şelale gözyaşları

6. Katlanmış eller

7. Öpücük atan yüz

8. Kalplerle gülen yüz

9. Kalp gözlerle gülen yüz

10. Gülen gözlerle gülen yüz