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    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu

    Dokuz milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler tespit edildi. İşte ülkemizde en çok kullanılan emoji.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:47
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    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu

    Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

    Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojiler, son birkaç yıldır daha fazla kullanılmaya başlandı.

    9 milyondan fazla coğrafi etiketli tweet analiz edilerek ülkelere göre en popüler emojiler belirlendi. Türkiye dahil olmak üzere 75 ülkede en çok kullanılan emoji ise aynı kaldı.

    En popüler emoji "sevinç gözyaşları"

    Crossword-Solver tarafından yapılan araştırmaya göre, "gülmekten gözünden yaş gelmek" emojisi olarak da bilinen sevinç gözyaşları emojisinin, Türkiye dahil dünya genelinde 75 ülkede en çok kullanılan emoji olduğunu ortaya koydu.

    emoji

    emoji

    emoji

    emoji

    emoji

    emoji

    emoji

    emoji

    Geçen yılın en popüler emojileri

    Dünyanın çevrim içi nüfusunun yüzde 92’sinin emoji kullandığını söyleyen Unicode Konsorsiyumu tarafından paylaşılan en popüler emojiler listesi şu şekildeydi:

    1. Sevinç gözyaşları

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #9

    2. Kırmızı kalp

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #10

    3. Gülmekten yerde yuvarlanmak

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #11

    4. El ile beğeni işareti

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #12

    5. Şelale gözyaşları

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #13

    6. Katlanmış eller

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #14

    7. Öpücük atan yüz

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #15

    8. Kalplerle gülen yüz

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #16

    9. Kalp gözlerle gülen yüz

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #17

    10. Gülen gözlerle gülen yüz

    Ülkelere göre en popüler emojiler belli oldu #18


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