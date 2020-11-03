Uluslararası Uzay İstasyonu, 20. yıl dönümünü kutluyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotların, Dünya yörüngesinde nöbet değişimi içinde kesintisiz yürüttüğü insanlı uzay görevi 20. yılını tamamladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

20 YILDIR KESİNTİSİZ GÖREVDE

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronot ve kozmonotların, Dünya yörüngesinde nöbet değişimi içinde kesintisiz yürüttüğü insanlı uzay görevi 20. yılını tamamladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan ekipler, 20 yıldır dönüşümlü görevler yapıyor.

Yaşam ünitelerini barındıran modüler bir yapay uydu olan istasyon, Dünya yüzeyinden 400 kilometre yüksekte, Alçak Yer Yörüngesi'nde Dünya çevresini katediyor.

İstasyon, yerçekimi ve uzay ortamı araştırmaları için doğal bir laboratuvar işlevi görürken, bilim deneyleri için de kullanılıyor.

FİKİR 1984'TE ÇIKTI

Dünya çevresinde insanların sürekli bulunacağı bir uzay istasyonu kurma fikri ilk kez ABD tarafından 1984'de ortaya atıldı. Kongre tarafından onaylanan proje bütçe kesintileri ve başka sorunlar deneniyle hayata geçirilemese de uzay istasyonuna giden yolda atılan ilk adım oldu.

İLK MODÜL 1998'DE FIRLATILDI

İstasyonu meydana getiren uzay modüllerinden ilki 1998 yılında fırlatıldı. Uzun süre çalışacak ilk astronot ve kozmonot ekibi 2000 yılında istasyona ulaştı.

İstasyonun inşası ise bir süre daha devam etti. Gerekli parçaların yörüngeye taşınması için ABD uzay araçları 30 uçuş, Rus roketleri de 40 sefer yaptı.

Bu süreçte yüzlerce astronota ev sahipliği yapan istasyonun inşası 2011’de nihayet tamamlandı.

20 yılda kesintisiz devam eden 64 insanlı görevde 240'tan fazla astronot ve kozmonota ev sahipliği yapan istasyonun, 2030 yılına kadar faaliyetini sürdürmesi planlanıyor.

İNSANLIĞIN UZAYDAKİ EVİ: ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU - YOUTUBE

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