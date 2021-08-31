Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yeni çatlaklar keşfedildi

Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’nda sürekli yeni çatlaklar tespit ettiğini açıkladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Başlangıçta ortalama 30 yıllık bir ömür biçilen uzay istasyonu için son tarih 2024 olarak açıklanmıştı. Bu tarihten sonra, yörüngedeki bu dev yapı artık kullanılmayacak.

İSTASYONDAKİ HASARLAR ARTIYOR

Rus uzay şirketi RSC Energia, Rus kozmonotların istasyonda sürekli yeni çatlaklar tespit ettiğini açıkladı.

Rus yetkililer, 23 yıldır aktif olan istasyondaki ekipmanların eskidiğini ve 2025 itibariyle bir hurda yığını deposuna dönüşeceğini öne sürdü.

Roket ve uzay şirketi Energia'nın baş mühendisi Vladimir Solovyov, "Zarya modülünde bazı yerlerde yüzeysel çatlaklar bulundu. Durum kötü ve çatlakların zamanla genişleyeceğini gösteriyor." diye konuştu.

Bununla birlikte Solovyov, çatlakların herhangi bir hava sızıntısına neden olup olmadığını söylemedi, ancak istasyondaki ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını aktardı.

RUSYA, NASA'YI SUÇLAMIŞTI

İki hafta önce ise Rus haber ajansı TASS, NASA astronotu Serena Aunon-Chancellor hakkında tüm dünyada tartışma yaratan bir iddia ortaya attı.

TASS, Aunon-Chancellor'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duygusal bir çöküntü yaşadığını öne sürerek, Dünya’ya erken dönebilmek için Rusya'nın Soyuz olarak bilinen uzay aracına zarar verdiğini söyledi.

RUSYA ÇEKİLEBİLİR

Öte yandan, geçtiğimiz ağustos ayında Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD'nin Rus uydularının fırlatılmasını engelleyen uzay sektörüne yönelik yaptırımları kaldırmadığı takdirde Moskova'nın 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) çekileceğini duyurmuştu.