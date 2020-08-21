Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki hava kaçağında artış gözlendi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda normalden biraz daha fazla hava kaçağı tespit eden bir astronot ve iki kozmonot, sorunun kaynağını bulmak için çalışmalara başladı.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Sürekli kontrol altında olan 400 tonluk bu dev yapıda, zaman zaman bazı problemler de meydana gelebiliyor.

HAVA KAÇAĞINDA ARTIŞ VAR

İstasyonda zaten küçük hava kaçakları yaşanıyor ve bu kaçaklar sensörler yardımıyla anında tespit ediliyordu. Ancak gelen bilgilere göre söz konusu hava kaçağının seviyesinde artış yaşanmaya başladı.





NASA, son zamanlarda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağının normalin biraz üzerine çıktığını doğruladı. İstasyonda görevli olan bir astronot ve iki kozmonot, sorunun kaynağını bulabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Şu anda istasyonda bulunan NASA astronotu Chris Cassidy ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Ivan Vagner ve Anatoly Ivanishin, bu hafta sonunu istasyonun "Zvezda" isimli servis modülünde geçirecek. Ancak istasyondakilerin hayatını tehlikeye atacak herhangi bir durumun olmadığı belirtildi.

KAÇIŞ MODÜLÜ HAZIRDA BEKLİYOR

Kozmonotları taşıyan ve şu anda istasyona kenetlenmiş halde bulunan Rus Soyuz MS-16 kapsülü, herhangi bir sorun yaşanması halinde tahliye için hazırda bekletiliyor.