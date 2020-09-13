Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesi değişebilir

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun çarpışma riski sebebiyle yörüngesinin değiştirilmesi gerekebileceğini açıkladı.

Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Sürekli kontrol altında olan 400 tonluk bu dev yapıda, geçtiğimiz günlerde bir hava kaçağı gözlemlenmiş ve sorun kısa sürede giderilmişti. Ancak şimdi de istssyonu tehdit eden yeni bir sorun daha ortaya çıktı.

ÇARPIŞMA RİSKİ VAR

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yaptığı açıklamada, enkaza dönen bir ABD uydusunun Uluslararası Uzay İstasyonu’yla çarpışma riski olduğunu ve bu sebeple istasyonun yörüngesinin değiştirilmesi gerekebileceğini açıkladı.

UYDU, 14 EYLÜL'DE İSTASYONA YAKLAŞACAK

Roscosmos, “14 Eylül 2020 Pazartesi, Moskova saatiyle 02.23'te, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, uzay enkazı olarak adlandırılan BRICSat-2 uydusuna yaklaşması bekleniyor.” açıklamasını yaptı.

Olası bir çarpışma riskini değerlendiren uzmanlar, yörünge değiştirmek için yapılması planlanan manevranın, 14 Eylül 2020 00.00 ile 01.00 saatleri arasında gerçekleştirilebileceğini söylüyor.

ABD Donanması tarafından işletilen deneysel bir iletişim uydusu olan BRICSat-2, 2019 yılında SpaceX'in Falcon Heavy roketi tarafından yörüngeye fırlatılmıştı.