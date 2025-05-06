Unitree, yeni yangın söndürme robot köpeğini duyurdu

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Robotik alanında yenilikçi ürünleriyle tanınan Unitree, popüler dört ayaklı robotu B2'nin yangın söndürme ve kurtarma operasyonları için özel olarak geliştirilmiş modifiye bir versiyonunu piyasaya sürdü.

Bu özel robot köpek, insanların girmesi tehlikeli olan alanları keşfetme ve uzaktaki itfaiyecilere canlı video akışı sağlama yeteneğine sahip.

Bu sayede ekipler, içeri girmeden önce durumu güvenli bir mesafeden değerlendirme imkanı buluyor.

MODÜLER YAPIYA SAHİP

Unitree B2 platformunun modüler yapısı, farklı görevlere uygun çeşitli ekipmanların robota kolayca entegre edilmesini sağlıyor.

Yangınla mücadele versiyonu, standart gözetleme modüllerinin yanı sıra yüksek akışlı bir su topu (hortum modülü) taşıyabiliyor.

Ayrıca ihtiyaca göre robotik kol, LiDAR sensörleri, ek iletişim ekipmanları veya orman yangınlarında kullanılan hava üfleme ünitesi gibi farklı modüller de robodog'un sırtına monte edilebiliyor.

YANGIN SÖNDÜRME KABİLİYETİ

Yangın söndürme odaklı hortum modülü, 60 metreye kadar etkili bir menzile ve saniyede 40 litrelik yüksek bir akış hızına sahip güçlü bir su topu içeriyor. Bu sistem hem su hem de yangın söndürme köpüğü püskürtebiliyor.

Hortum robotun arka kısmına takılırken, su topunun ucu yangının konumuna göre 85 dereceye kadar açı yapabiliyor.

Önemli bir özellik olarak robot, görevler arasında hızla geçiş yapabilmek için hortumu otomatik olarak kendinden ayırabiliyor.

Unitree ayrıca, standart B2 modeline kıyasla eklem performansını yüzde 170 oranında artırmış durumda.

Bu sayede robot köpek, 40 cm yüksekliğindeki engelleri ve 45 derece eğime sahip merdivenleri tırmanabiliyor.

Yakın zamanda bir çift robot, Çin'deki Qingdao İtfaiye ve Kurtarma Destek Ekibi'ne resmi olarak katıldı ve göreve başladı.