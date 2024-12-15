Unutulan efsane telefonlar: Nokia 9000

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Teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte yeni telefonlar piyasaya sürülüyor ve eskileri hızla unutuluyor. Ancak bazı telefonlar vardır ki zamanı geçmiş olsalar da unutulmaz izler bırakırlar.

"Unutulan efsane telefonlar" serimizin bu bölümünde, Nokia'nın efsane modellerinden olan 9000'e yakından bakıyoruz.

Nokia 9000 Communicator, e-posta, web tarama, faks, kelime işlem ve elektronik tablo gibi bilgisayar özelliklerini tek bir cihazda sunuyordu. 8 MB bellek ve 33 MHz işlemciyle döneminin en güçlü mobil cihazlarından biriydi.

GEOS İŞLETİM SİSTEMİ

Nokia 9000 Communicator, Nokia'nın kendi geliştirdiği GEOS işletim sistemini kullanıyordu. Bu işletim sistemi, Microsoft Office dosyalarını okuyup düzenleyebilen bir dizi iş programını destekliyordu.

QWERTY KLAVYE VE EKRAN

Nokia 9000 Communicator, kapaklı tasarımıyla dikkat çekiyordu. Cihazın içinde, QWERTY klavye ve 640 x 200 piksel çözünürlüğe sahip siyah beyaz bir LCD ekran bulunuyordu.

Nokia 9000 Communicator, mobil cihazlarda grafiksel web taramasını mümkün kılan ilk telefonlardan biriydi. Dahili modemi sayesinde GSM şebekelerine bağlanabiliyordu.

Nokia 9000 Communicator, 800 dolarlık yüksek fiyatıyla ve 397 gramlık ağırlığıyla eleştiriliyordu. Ayrıca, ekranın güneş ışığında okunabilirliği de zayıftı.

Nokia 9000 Communicator, zamanının ötesinde bir cihaz olarak kabul ediliyor. Bugün akıllı telefonlarda standart olarak bulunan birçok özelliği ilk kez sunan bu cihaz, mobil iletişimin gelişiminde önemli bir rol oynadı.

NOKIA COMMUNICATOR SERİSİ

Nokia, Communicator serisinde yıllar içinde farklı modeller piyasaya sürdü. Renkli ekranlar, daha küçük boyutlar ve güncellenmiş işletim sistemleriyle gelen bu modeller, Avrupa'da popüler oldu.

SON MODEL: NOKIA E90

Nokia Communicator serisinin son modeli olan E90, 2007 yılında piyasaya sürüldü. Tam renkli ekran, 128 MB RAM ve 4 GB depolama alanına sahip olan E90, 9000 Communicator'dan çok daha hafifti.

Nokia 9000 Communicator, mobil iletişim tarihinde önemli bir yere sahip. Bugün kullandığımız akıllı telefonların temelini atan bu cihaz, inovasyonun ve teknolojik gelişmenin bir sembolü olarak hatırlanıyor.