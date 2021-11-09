Uygun fiyatlı akıllı telefonlara zam geliyor

Uygun fiyatlı akıllı telefonlara güç veren MediaTek, tedarik sorunları nedeniyle işlemci fiyatlarını artırıyor.

Bu yılın başlarında otomotivde patlak veren küresel çip tedarik krizi, ardından tüketici elektroniğine de sıçramıştı.

Birçok dev marka, üretimlerde zaman zaman kesintiler yaparken, parça fiyatları da yükselmeye başladı.

Şimdiye kadar piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı işlemcilerle akıllı telefonlara güç veren Tayvanlı yonga tasarımcısı MediaTek, çip krizinin son kurbanlarından...

ÜRETİMDE SORUNLAR VAR

MediaTek, her ne kadar pazar lideri olsa da kendi döküm tesisleri olmadığı için üçüncü taraf şirketlere muhtaç. Bu da şirketin küresel yonga krizini derinden hissetmesine neden oluyor.

FİYATLARA ZAM GELDİ

Gelen bilgilere göre MediaTek, üretim tarafında yaşanan sıkıntılar nedeniyle fiyatları yüzde 15 artırmak zorunda kaldı. Bu durum, gelecekte uygun fiyatlı akıllı telefonlara da zam olarak yansıyabilir. Diğer taraftan Qualcomm’un da fiyat artışına gideceği konuşuluyor.

Sonuç olarak, küresel çip krizinin akıllı telefon sektöründe ciddi yaralar açması bekleniyor. Yaşanan her olumsuz gelişme, önümüzdeki dönemlerde akıllı telefon fiyatlarını daha da yukarılara çekebilr.