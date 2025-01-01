Uygun fiyatlı Redmi 14C 5G'nin bazı özellikleri belli oldu

Xiaomi'nin alt markası Redmi, yeni telefonu Redmi 14C 5G'yi 6 Ocak'ta tanıtacak. Şirket, telefonun tasarımını ve bazı özelliklerini şimdiden paylaştı.
REDMİ 14C 5G'NİN EKRANI
Redmi 14C 5G, 6,88 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. 120 Hz yenileme hızı sunan ekran, IPS LCD teknolojisini kullanıyor.
RENK SEÇENEKLERİ
Redmi 14C 5G, üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak:
Stardust Purple (mor).
Starlight Blue (mavi).
Stargaze Black (siyah).
KAMERA ÖZELLİKLERİ
Redmi 14C 5G'nin arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz açıklanmadı.
Telefonun diğer özellikleri arasında Snapdragon 4 Gen 2 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve 5.160 mAh batarya yer alıyor.
Telefonun 100-150 dolar arasında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.
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