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Uygun fiyatlı Redmi 14C 5G'nin bazı özellikleri belli oldu

Uygun fiyatlı Redmi 14C 5G'nin bazı özellikleri belli oldu Redmi, uygun fiyatlı telefonu Redmi 14C 5G'nin ekran ve renk seçeneklerini açıkladı.