Uzay istasyonunda son batarya değişimi başladı

NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki son bataryaları da değiştirmek için uzay yürüyüşüne çıktı.

NASA astronotları Chris Cassidy ve Bob Behnken, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki eski teknolojiye sahip nikel-hidrojen bataryaları yeni teknoloji lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere son kez istasyon dışına çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor.

Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti.

Bataryalar, istasyona bağlı 4 güneş panelinden elde edilen enerjiyi depolayarak elektrik kanallarıyla içe aktarıyor.

BATARYALARIN TAMAMI DEĞİŞİYOR

2017'de başlayan batarya değiştirme görevini,n bugün gerçekleşen son uzay yürüyüşüyle tamamlanması bekleniyor.

Uzay yürüyüşü görevini, NASA'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPMAK NE KADAR GÜVENLİ

Uzayda, astronotlara zarar verebilecek birçok etken bulunuyor. Bu nedenle astronotlar, olası zararlardan korunmak için uzay yürüyüşüne çıkmadan önce koruyucu kıyafetler giyiyor.

Gerekli oksijen desteği bu kıyafetler sayesinde sağlanırken, astronotların vücudunda yaşanacak herhangi bir sorun da bu sayede engellenmiş oluyor.

Uzay yürüyüşüne çıkan astronotlar, bir ucu kendilerine diğer ucu ise istasyona bağlı güvenlik halatlarından yararlanıyor. Bu sayede astronotlar, uzay boşluğuna doğru sürüklenmekten kurtuluyor.