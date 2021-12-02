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    Uzaya gönderilecek elmaslar satışa çıktı

    Space Collective, gelecek yıl uzaya gönderilecek elmasları şimdiden satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 12:15
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    Uzaya gönderilecek elmaslar satışa çıktı

    Uzaya gönderilmiş çeşitli eşyaların ve nesnelerin satışıyla ilgilenen İngiltere merkezli Space Collective, uzaya gönderilecek elmasları piyasaya sürdü.

    2022’de uzaya gönderileceği belirtilen ve şimdiden satışa çıkarılan elmasların fiyatı 2 bin 500 ve 45 bin dolar arasında değişiyor.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 6 ay kalması planlanan elmaslar, Elon Musk’ın uzay firması SpaceX’in Crew Dragon aracıyla Dünya’ya geri getirilecek.

    LAZERLE İŞARETLENECEKLER

    Müşterilerin satın aldığı elmasların, tanınabilmesi için lazerle işaretleneceği bildirildi. Uzaya fırlatacak elmaslar, 6 ay boyunca istasyonun laboratuvarındaki bilimsel deneylerde kullanılacak.

    Space Collective’in açıklamasına göre elmaslar, Dünya'nın etrafında 6 bin kez dönmüş olacak

    uzay elmas

    Firma, elmasların yanı sıra aile fotoğraflarını da yörüngeye göndermeyi planlıyor. Şirket, 100 adet dijital fotoğrafı 499 dolar karşılığında uzaya gönderecek.

    Space Collective'de görev alan Richard Garner, elmas ve fotoğraf siparişlerinin mart sonuna kadar tamamlanacağını söylüyor.

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