Uzayda yiyecek yetiştirmek yakında gerçek olabilir

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Uzay araştırmalarında önemli bir adım atan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzayda yiyecek yetiştirme hedefiyle devrim niteliğinde bir projeye imza attı.

Geçtiğimiz günlerde yörüngeye fırlatılan deney, uzayın düşük yer çekimi ve yüksek radyasyon gibi zorlu koşullarında laboratuvarda üretilen gıdanın yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini test edecek.

Bu araştırma, ESA'nın astronotları beslemenin daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli yollarını bulma çabalarının bir parçası.

Zira mevcut koşullarda bir astronotun günlük yiyecek maliyetinin oldukça yüksek seviyelere ulaşabildiği biliniyor.

GELECEKTE UZAYDA YİYECEK ÜRETİM TESİSİ KURULABİLİR

ESA deneyinin arkasındaki ekip, bu çalışmayı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) iki yıl içinde küçük ölçekli bir uzayda yiyecek üretim tesisi kurulmasına yönelik önemli bir ilk adım olarak görüyor.

Frontier Space CEO'su Dr. Aqeel Shamsul, laboratuvarda yetiştirilen gıdaların, insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirme vizyonu için elzem olduğunu vurguluyor.

Shamsul, gelecekte yörüngede ve hatta Ay'da uzayda yiyecek üretimi için fabrikalar kurulabileceğini hayal ediyor. Bu, uzun süreli uzay görevleri ve kolonileşme hedefleri için kritik bir teknoloji olabilir.

LABORATUVARDA YETİŞTİRİLEN GIDA NEDİR

Laboratuvarda yetiştirilen gıdalar, protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel besin bileşenlerinin kontrollü laboratuvar ortamlarında, hücre kültürü gibi teknikler kullanılarak yetiştirilmesiyle elde ediliyor.

Bu teknoloji sayesinde üretilen tavuk eti halihazırda ABD ve Singapur'da satılırken, laboratuvarda üretilen biftek ise İngiltere ve İsrail'de onay bekliyor.

Bu teknolojinin Dünya'da geleneksel tarıma kıyasla çevresel faydaları bulunurken, uzaydaki en büyük avantajı ise maliyet tasarrufu ve sürdürülebilirlik potansiyeli. Uzayda yiyecek yetiştirmek, Dünya'dan sürekli ikmal yapma ihtiyacını azaltabilir.