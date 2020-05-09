Uzayı en çok kirleten ülkeler belli oldu

Uzayı en çok kirleten ülkeler belli oldu

Dünya yörüngesini en fazla uzay çöpüyle dolduran ülkeler açıklandı.

Dünya yörüngesini uzay çöpü ile doldurmak söz konusu olduğunda hangi ülke daha suçlu? Elektrikli ve endüstriyel bileşenlerin distribütörü olan RS Component, bu sorunun cevabını verebilmek için yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Gezegenimizin etrafında dönen şu anda 30 binden fazla uzay çöpü olduğunu açıklayan şirket, bundan en çok sorumlu olan ülkeleri belirledi.

UZAYI EN ÇOK KİRLETEN 5 ÜLKE

Toplamda 14 bin 403 adet artık uzay mekiği bileşeni ve aktif olmayan uydusu bulunan Rusya, en fazla uzay çöpüne sahip ülke oldu.

İkinci sırada ise 8 bin 754 uzay çöpüyle ABD bulunurken, 4 bin 688 parça ile Çin üçüncü oldu.

Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla 994 ve 517 uzay çöpüne sahip Fransa ve Hindistan yer aldı.

Bütün bu verilere ek olarak, araştırmacılar uzayda biriken çöp miktarının son birkaç yılda iki kattan fazla arttığını ortaya çıkardı.

AVRUPA UZAY AJANSI, UZAYDAKİ ÇÖPLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ARAÇ GÖNDERECEK

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 yılında yeni bir uzay görevi başlatacak. Şirket, uzaydaki çöpleri toplamak ve uzayı temizlemek için 4 kollu bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Bu görev için ClearSpace adlı bir İsviçre şirketi ile ortaklık kuran Avrupa Uzay Ajansı, uzaydaki enkaz sorununu çözmeyi planlıyor.