Uzaylılar, Dyson kürelerinde saklanıyor olabilir

Zuckerman, "Onları bulmak muhtemelen zor olacak. Ama kanıt aramaya değer" dedi.

Uzaylıların varlığıyla ilgili her geçen gün ortaya yeni iddialar atılıyor.

Son iddianın sahibi, Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Ben Zuckerman.

Fizik ve astronomi dersleri anlatan Zuckerman, uzaylıların Dyson kürelerinde saklanmış olabileceğini düşünüyor.

Gök bilimciler, gelişmiş uygarlıklar arıyor

Dyson küresi, güneşin ve diğer yıldızların etrafını sararak enerjiyi toplayan varsayımsal güneş paneli olarak biliniyor.

Söz konusu kürelerde dünya dışı varlıkları aramaya odaklanılması gerektiğini söyleyen Zuckerman, "Bu aramaların sonuçlarına dayanarak, astronomlar galakside kaç tane gelişmiş uygarlığın gizlendiğini tahmin edebilir." dedi.

"Onları bulmak zor olacak"

Uzaylılar henüz keşfedilmiş değil. Zuckerman, "Herhangi bir Dyson küresi varsa, aranması gereken çok fazla yıldız olduğu için onları bulmak muhtemelen zor olacaktır." ifadesini kullandı.

Aynı bilim insanı, Dyson küresinden gelen sinyalin, etrafında döndüğü yıldıza kıyasla muhtemelen çok zayıf olacağını da vurguladı.

"Kanıt aramaya değer"

Zuckerman, "Ben de dahil olmak üzere bazı gök bilimciler, teknolojik yaşamın çok nadir bir olay olabileceğini düşünüyor.

Hatta Samanyolu galaksimizdeki en gelişmiş teknoloji bizde olabilir. Ama kimse bilmiyor, bu yüzden kanıt aramaya değer." diye ekledi.