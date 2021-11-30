Uzaylılar, gönderdiğimiz araçlara tutunup Dünya'ya gelebilir

Bilim insanlarına göre, Dünya dışı bakterilerin insan yapımı araçlara tutunma ihtimali çok düşük, ancak bu olasılık zamanla artabilir.

Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

Bilim insanları, uzaylı organizmaların uzayı keşfeden kendi araçlarımız aracılığıyla Dünya'ya ulaşabileceğine dair uyarıda bulundu.

Yabancı bir gezegende karşılaşılan herhangi bir istilacı türün mikrobiyal olması ve Dünya'daki bakterilere benzemesi ihtimali yüksek.

UZAYLI ORGANİZMALARIN YOLCULUK YAPMA İHTİMALİ VAR

Yıldızlararası seyahatin zorlu koşulları nedeniyle herhangi bir Dünya dışı yaşam formunun uzayda yolculuk yapma olasılığı çok düşük olsa da araştırmacılar temkinli olmamız gerektiğini söylüyor.





Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde istila biyolojisi profesörü Anthony Ricciardi, gelecekte uzaydan Dünya'ya getirilen çeşitli numunelerin üzerinde uzaylı bakterilerin bulunabileceğini ve buna hazırlıksız olduğumuzu söylüyor.