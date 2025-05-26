Uzmanlar uyarıyor: Telefonunuzda bu şifreleri asla kullannayın

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PIN kodları; telefonlar, banka hesapları ve diğer çevrimiçi portallar gibi kişisel bilgilere erişimi korumak için hayati önem taşıyor.

Ancak Australian Broadcasting Corporation (ABC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, en çok kullanılan PIN kodları o kadar popüler ki, kötü niyetli kişilerin cihazlara kolayca erişmesine neden olabiliyor.

"Have I Been Pwned" adlı web sitesinin analiz ettiği 29 milyon PIN kodu, oldukça endişe verici sonuçlar ortaya koydu.

EN POPÜLER VE RİSKLİ PIN KODLARI

En popüler dört haneli PIN kodu "1234" olarak belirlenirken, bunu "0000" ve "1111" takip ediyor.

İnsanların genellikle aynı sayıyı tekrar etme eğiliminde olması veya kolay hatırlanabilir kombinasyonlar seçmesi, güvenlik açıklarını artırıyor.

En çok kullanılan on PIN kodu arasında "1212" ve "4444" gibi tekrar eden sayılar da bulunuyor. Ayrıca, doğum yılları gibi kişisel bilgileri içeren "1986" veya "2004" gibi PIN kodları da oldukça yaygın.

ÖZEL GÜNLER VE DESENLERDEN KAÇININ

ABD dışındaki ülkelerde popüler olan Tarih/Ay formatındaki özel günler de risk taşıyor; örneğin "2512" (25 Aralık-Noel) gibi kombinasyonlardan kaçınılması gerekiyor.

Bazı PIN kodları ise tuş takımındaki desenlere dayanıyor, "2580" gibi kombinasyonlar bu kategoriye giriyor ve kolayca tahmin edilebiliyor.

Araştırmalar, en popüler 50 PIN koduyla tahmin etme şansının yüzde 15'e kadar çıkabileceğini gösteriyor.

Bu nedenle, kullanıcıların güvenliklerini artırmak için bu tür riskli PIN kodlarını kullanmaktan kaçınmaları ve daha karmaşık şifreler tercih etmeleri büyük önem taşıyor.