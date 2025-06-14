Vanlı iki lise öğrencisinin çevre dostu projesi TÜBİTAK birincisi oldu

AA & Ensonhaber

Van’da ilkokulu aynı sınıfta okuyan Agrin Nuda Bayat ve Elif Berra Demir, farklı şehirlerde lise öğrenimlerine devam etseler de dostluklarını sürdürüyor. Bu bağlarını bir adım öteye taşıyan iki öğrenci, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla birlikte bir proje geliştirmeye karar verdi.

Zaman zaman yüz yüze görüşerek, çoğu zaman ise görüntülü aramalarla iletişim kurarak projeyi şekillendiren gençler, öğretmenlerinden de destek alarak yoğun bir çalışma sürecine girdi. Meyan kökü, mor soğan kabuğu ve kırmızı deniz yosunu gibi doğal malzemeleri kaynatma, süzme ve kontrollü ısıtma gibi işlemlerden geçirerek jel formuna getiren öğrenciler, bu karışımı fırında kurutarak çevre dostu bir ambalaj üretmeyi başardı.

Yüksek ısıya dayanıklı, antibakteriyel özellikli ve düşük geçirgenliğe sahip bu ambalaj, geleneksel plastik ambalajlara göre yüzde 8 oranında daha sağlam. Üstelik doğada kısa sürede çözünebiliyor. “Akıllı Gıda Ambalajı Projesi” adını verdikleri bu yenilikçi ürün, TÜBİTAK Türkiye finallerinde kimya alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

"AMBALAJ ATIKLARINDA ÇEVRECİ BİR ALTERNATİF SUNDUK"

Proje ortağı Agrin Nuda Bayat, çevre kirliliğini önleme motivasyonuyla yola çıktıklarını dile getirerek, “Dünyanın en büyük sorunlarını araştırdık ve çevre kirliliğinin en başta geldiğini gördük. Plastik atıkların büyük kısmını ambalajların oluşturduğunu fark edince bu alanda doğada çözünebilen bir alternatif geliştirmek istedik. Proje sürecinde danışmanlığımızı, arkadaşımın okulundaki öğretmenlerden Selin Sağdıç yaptı” dedi.

Kullanacakları malzemeleri seçerken yaşadıkları bölgelere özgü bitkileri tercih ettiklerini belirten Bayat, “Ben Van’da yetişen meyan kökünü, arkadaşım ise kendi bölgesinde bulunan mor soğan kabuklarını kullandı. Böylece hem yerel kaynaklardan yararlandık hem de tamamen doğada çözünebilen, fonksiyonel özellikleri olan bir ürün geliştirdik. Projeyi görüntülü görüşmeler ve aralıklı buluşmalarla sürdürdük. Bir yıl boyunca büyük emek verdik ve emeğimizin karşılığını aldık” ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI, BU SIRALARDAN ÇIKACAK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayati Yazıcı Fen Lisesi Müdürü Aydın Uçkan, projeye dair değerlendirmesinde, “Öğrencilerimizi her zaman araştırmaya ve proje üretmeye teşvik ediyoruz. Bu yıl 120 projeyle başvuru yaptık ve iki tanesi Türkiye finallerine kaldı. Agrin Nuda Bayat’ın projesi ise kimya alanında Türkiye birincisi oldu. Bu çocuklar gelecekte Aziz Sancar gibi önemli bilim insanları olabilir” dedi.

Projeye katkı sunan fizik öğretmeni Alper Bayram da, öğrencilerin süreci bir yıl boyunca sabırla ve kararlılıkla yürüttüğünü vurgulayarak, “Laboratuvar deneylerini kayda alıp birbirlerine göndererek ilerlediler. Aralarındaki mesafeye rağmen büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu başarı tamamen onların azmi ve emeğiyle kazanıldı. Kendilerini kutluyorum” diye konuştu.