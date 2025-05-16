Venüs, sandığımız kadar ölü değil: Yeni aktivite tespit edildi

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NASA'nın 30 yıl önce gerçekleştirdiği Magellan görevi sırasında toplanan verilerin yeniden analizi, Venüs'ün jeolojik olarak sanılandan daha aktif olabileceğine dair heyecan verici ipuçları sundu.

Araştırmacılar, gezegenin yüzeyinde bulunan "korona" adı verilen devasa dairesel yapıları inceleyerek, olası tektonik aktivite belirtileri keşfettiler.

VENÜS'TEKİ GİZEMLİ 'KORONA' YAPILARI JEOLOJİK AKTİVİTEYE İŞARET EDİYOR

Venüs'ün yüzeyindeki onlarca kilometreden yüzlerce kilometreye kadar değişen büyüklüklerdeki dairesel yapılar olan koronaların, gezegenin iç kısmından gelen sıcak malzemenin dış katmana doğru itilmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

Bu yapılar, Dünya'nın aksine belirgin tektonik plakalara sahip olmayan Venüs'ün iç dinamikleri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

YENİ ARAŞTIRMA VENÜS KORONALARINDA TEKTONİK AKTİVİTE İZLERİ BULDU

Science Advances dergisinde yayımlanan ve NASA Magellan görevi verilerine dayanan çalışma, incelenen 75 koronadan 52'sinin altında, muhtemelen tektonik süreçleri yönlendiren sıcak malzeme bulunduğunu gösterdi.

Çalışmanın başyazarı Gael Cascioli, bu yapıların Dünya'nın gençlik dönemlerinde de var olmuş olabileceğini belirtti.

GELECEKTEKİ VERITAS GÖREVİ VENÜS'ÜN SIRLARINI AYDINLATACAK

Araştırmacılar, Dünya'daki dalma-batmaya benzer farklı tektonik aktivite türlerinin veya litosferik damlama gibi süreçlerin Venüs'teki bazı koronaların etrafında gerçekleşiyor olabileceğini öne sürüyor.

NASA'nın 2031'den önce fırlatılması planlanmayan VERITAS görevinin sağlayacağı yüksek çözünürlüklü yer çekimi verileri, bu teorileri doğrulamak ve Venüs'ün jeolojisini daha iyi anlamak için kritik önem taşıyor.