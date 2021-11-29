Venüs’teki yanardağlar hala aktif olabilir

Yeni bir çalışma, Venüs'ün volkanik olarak aktif olabileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Venüs'te yaşam belirtilerine rastlanması birçok uzay şirketinin ilgisini çekti. Örneğin NASA, 2028 yılında DAVINCI+ ve VERITAS görevleriyle Venüs'e araç göndereceklerini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Avrupa Uzay Ajansı da EnVision isimli uzay aracı ile 2030’lu yıllarda Venüs’ü ziyaret edecek.

VOLKANLAR HALA AKTİF OLABİLİR

Peki olası bir Venüs ziyaretinde bizleri neler bekliyor? Bu sorunun cevabı için Venüs'ü mercek altına alan bilim insanları, gezegenin volkanik açıdan hala aktif olabileceğini ortaya çıkardı.

Venüs’ün bazı dev volkanlarla kaplı olduğu uzun zamandır biliniyordu. Ancak Venüs'ün yoğun ve kalın atmosferi, bu yanardağların aktif olup olmadıklarını gizliyor.

Şimdi ise bilim insanları; 2 bin 400 metre yüksekliğinde ve 201 bin metre genişliğindeki Idunn Mons volkanının son birkaç bin yıl içinde aktif olduğunu tespit etti.

Venüs'ün bir zamanlar okyanuslara sahip olduğu biliniyor. Ancak günümüzde gezegen, asit yüklü atmosfere ve oldukça sıcak bir yüzeye sahip.

Venüs'ün bu hale gelmesinin nedeni olarak ise yüzeydeki dev volkanik patlamalar gösteriliyor.

Bu nedenle, Venüs’ün yanardağlarını yakından incelemek, Dünya’nın neden benzer bir patlamalı kıyamet geçirmediğini daha iyi anlamaya yardımcı olacak.