WhatsApp 1 Aralık’tan sonra bu cihazlarda açılmayacak: İşte tam liste

- WhatsApp, 1 Aralık 2025 itibarıyla bazı eski Android ve iPhone modellerine desteği sonlandıracak.
- Bu cihazlarda uygulama tamamen devre dışı kalacak, mesaj gönderme ve alma mümkün olmayacak.
- Kararın modern güvenlik protokollerini desteklemeyen eski işletim sistemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren bazı eski model akıllı telefonlarda artık çalışmayacağını açıkladı.
Şirketin aldığı bu kritik karar, hem Android hem de iOS kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor.
Belirtilen cihazlarda uygulama tamamen devre dışı kalacak, sohbet ekranı açılamayacak, mesaj gönderme ve alma işlemleri yapılamayacak.
WhatsApp, bu kararı güvenlik ve performans standartlarını koruma amacıyla aldığını belirtiyor.
Artık güncelleme desteği alamayan eski işletim sistemlerinin modern güvenlik protokollerini karşılamadığı vurgulanırken, bu cihazların uygulama için risk taşıdığı ifade ediliyor.
WHATSAPP’IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFON MODELLERİ
* Samsung Galaxy S5
* Sony Xperia M4 Aqua
* Motorola Moto X
* LG G4
* HTC One M8
* Huawei Ascend Mate 7
* Asus ZenFone 2
* iPhone 6
* iPhone 6s
* iPhone 7
* iPhone SE (1. nesil)
* iPhone 8
* iPhone 8 Plus