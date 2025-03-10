WhatsApp, Android kullanıcıları için yeni bir özellik test ediyor

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WhatsApp, Android kullanıcıları için Meta AI'ya erişimi hızlandıracak yeni bir ana ekran widget'ını kulllanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu yenilik, WhatsApp kullanıcılarının yapay zekayı günlük yaşamlarına daha kolay entegre etmelerini sağlayacak.

YENİ WIDGET NE SUNUYOR

WhatsApp'ın 2.25.6.14 beta sürümünde keşfedilen yeni widget, kullanıcılara Meta AI ile hızlı etkileşim için üç kısayol sunuyor:

Meta AI ile Sohbet Edin: Sorularınızı sormak ve hızlı yanıtlar almak için anında bir sohbet başlatın.

Fotoğraf Paylaşın: Analiz veya düzenleme için hızlıca bir fotoğrafı Meta AI'ya gönderin.

Sesli Etkileşim: Eller serbest yardım için Meta AI ile sesli bir sohbet başlatın.

Widget, kullanıcıların ana ekran düzenlerine uyacak şekilde yeniden boyutlandırılabiliyor.

Widget, şu anda yalnızca Meta AI sohbetlerine erişimi olan beta test kullanıcılarına sunuluyor. Meta AI'nın henüz tüm ülkelerde kullanıma sunulmaması nedeniyle, tüm kullanıcılar bu widget'ı hemen göremeyecek.