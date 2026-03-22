WhatsApp, iPhone'larda otomatik çeviri özelliğini test ediyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS cihazlar için iletişimi kolaylaştıracak yenilikçi bir adımla gündeme geldi.

Platformun en son iOS beta sürümünde, birebir ve grup sohbetleri için geliştirilen otomatik dil çeviri özelliği ortaya çıktı.

MANUEL ÇEVİRİ DÖNEMİ BİTİYOR

Mevcut sistemde kullanıcıların her mesajı çevirmek için metne basılı tutup işlem yapması gerekiyordu.

Yeni özellik sayesinde Apple'ın cihaz içi dil paketleri kullanılarak gelen mesajlar arka planda otomatik şekilde çevrilecek.

Mesajların uçtan uca şifreleme güvenliğini korumak amacıyla tüm işlemler yerel olarak cihaz üzerinde gerçekleşecek.

Kullanıcılar, gerekli dil paketlerini telefonlarına indirerek internet bağlantısına ihtiyaç duymadan anında çeviri yapabilecek.

21 FARKLI DİLE DESTEK SUNULACAK

Apple'ın çeviri altyapısı aracılığıyla aralarında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça'nın da bulunduğu yaklaşık 21 dil desteklenecek.

Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özelliğin henüz beta test kullanıcılarının erişimine açılmadığı belirtiliyor.