WhatsApp kullanıcı sayısı 3 milyarı aştı

Haber Merkezi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısının 3 milyarı aştığını duyurdu.

Zuckerberg bu açıklamayı, şirketin 2025 birinci çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği konferans görüşmesinde yaptı.

WhatsApp, 2020 yılında 2 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmıştı ve bu son başarıyla Facebook ile birlikte 3 milyar kullanıcı sınırını aşan nadir uygulamalardan biri oldu.

META İÇİN STRATEJİK ÖNEM

2014 yılında Facebook (Meta) tarafından satın alınan ve ücretsiz/reklamsız kalmaya devam eden WhatsApp, bu devasa kullanıcı tabanıyla Meta için kritik bir iş kolu haline geldi.

Uygulama, özellikle şirketin yapay zeka stratejisine yaptığı yatırımlar açısından büyük önem taşıyor.

Şirket daha önce WhatsApp'ı yapay zeka hizmetleri için "en büyük dağıtım platformlarından biri" olarak nitelendirmişti.

Zuckerberg, WhatsApp'ın yapay zeka özelliklerine kolay erişim sunmasına rağmen, ABD gibi pazarlarda farklı bir yaklaşım gerektiğini kabul etti.

Bu pazarlarda kullanıcıların çoğunlukla telefonların kendi mesajlaşma uygulamalarını tercih ettiğini belirtti.

WHATSAPP BUSINESS BÜYÜYOR

Şirket ayrıca, sohbet uygulamasının iş platformu olan WhatsApp Business'ın da büyüdüğünü belirtti.

Bu platformun, Meta'nın uygulama ailesinin elde ettiği 510 milyon dolarlık gelirin önemli bir bölümünü oluşturduğu ifade edildi.