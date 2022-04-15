WhatsApp, topluluklar özelliğini test ediyor

WhatsApp, grup sohbetlerini topluluklara dönüştürecek yeni bir özelliğin test edildiğini açıkladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni sesli mesaj özelliklerini ve gruplar için anketleri duyuran şirket, şimdi de grupları topluluklara dönüştürecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, grupları iş yerleri veya okullar tarafından kullanılabilecek daha büyük yapılarda organize etmek için topluluklar adlı yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

WhatsApp topluluklar özelliği nasıl çalışacak

WhatsApp toplulukları sayesinde kullanıcılar, ayrı grupları tek bir çatı altında, kendilerine uygun bir yapıda toplayabilecek. Böylece kullanıcılar, topluluğun tamamına gönderilen güncellemeleri alabilecek.

Topluluklardaki kapsamlı yeni araçlar sayesinde yöneticiler, herkese duyuru mesajları gönderebilecek ve daha küçük grupların topluluğa katılma isteklerini onaylayabilecek.

Topluluklar, bir okul müdürünün tüm ebeveynleri bir araya getirip önemli haberler paylaşmasını ve belli sınıflar, müfredat dışı aktiviteler veya gönüllü ihtiyaçları için gruplar kurmasını kolaylaştıracak.

Topluluklar, yapıları itibarıyla özel olduğundan mesajlar uçtan uca şifrelemeyle korunmaya devam edecek. Yeni özelliğin, önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.