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    WhatsApp'a 'çevrimdışı ol' özelliği geliyor

    WhatsApp, çevrimiçi olduğunuzu herkesten gizleyeceğiniz yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 16:52
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    WhatsApp'a 'çevrimdışı ol' özelliği geliyor

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni gizlilik özellikleri üzerinde çalışıyor.

    Bildiğiniz gibi uygulamada, son görülme özelliğini gizleyebileceğiniz bir özellik yer alıyor. Her ne kadar bu özellik son görülme zamanınızı gizlese de çevrimiçi olduğunuzda diğer kullanıcılar bunu görebiliyor.

    Sızan WhatsApp iOS uygulaması ekran görüntüsüne göre WhatsApp, kullanıcılarına çevrimiçi durumlarını gizleme özelliğini de sunabilir.

    Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerinin çevrimiçi durumlarını takip eden birileri varsa onların kendilerini izlemelerini engelleyebilecek.

    Ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor

    Şimdilik sızıntıdan ibaret olan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    whatsapp


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