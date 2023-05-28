WhatsApp'a ekran paylaşma özelliği geliyor WhatsApp, kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların oldukça işine yarayacak bir özelliği test ediyor.

WhatsApp'ta ekran paylaşma devri

WhatsApp, kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, arama kontrolü kısmında bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı karşıdaki kişiyle paylaşabileceksiniz.

Ekranınızı paylaşmaya karar verdiğinizde, ekranınızda görüntülenen her şeyi karşı taraf da görebilecek.

Görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizin sürekli olarak iletilmesine rağmen işlemi istediğiniz zaman durdurabileceksiniz.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.