WhatsApp'a fotoğraf sansürleme özelliği geliyor

WhatsApp, gönderilmek istenen fotoğrafların belirli kısımlarının bulanıklaştırılmasını sağlayan bir özelliği test ediyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı var.

Meta'ya bağlı platform, her geçen sürede uygulamayı geliştirerek yeni özellikler ekliyor ve biz de bu özellikleri sizlerle paylaşıyoruz.

WABetaInfo tarafından keşfedilen bir özelliğe göre WhatsApp, gelecekte gönderilen fotoğrafların sansürlenmesine izin verecek.

Fotoğrafların belirli kısımları bulanıklaştırılabilecek

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, karşı tarafa gönderecekleri fotoğrafların istedikleri bölümünü bulanıklaştırabilecek.

Yeni özellik ile birlikte, fotoğraf düzenleme çubuğuna bulanıklaştırma simgesi eklenecek. Kullanıcılar, bu simgeye dokunduğunda, bulanıklaştırmak istedikleri yerleri belirleyecek.

Daha önce kullanıcılar, fotoğrafların belirli bölümlerini sansürlemek için kalem aracıyla karalama yapıyordu. Yeni özellikle birlikte, artık bu yöntemlere gerek kalmayacak.

Öte yandan, bulanıklaştırma özelliğinin tam olarak ne zaman uygulamaya ekleneceği şimdilik bilinmiyor.