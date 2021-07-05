WhatsApp'a video kalitesini ayarlama özelliği geliyor

WhatsApp'ın 2.21.14.6 kodlu Android beta sürümü, gönderilen bir videonun kalitesini belirleyebilme özelliğine kavuştu. Özelliğin, çok yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde, gönderilen medyanın alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebilmesini sağlayan yeni bir özelliğin test edildiğini sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise WhatsApp'ın güncellenen 2.21.14.6 sürüm numaralı Android beta uygulaması, yeni bir özellikle daha geldi.

Bu özellik, WhatsApp'ın yakın bir gelecekte video kalitesini ayarlama özelliğine sahip olacağını gösteriyor.

VİDEO KALİTESİ AYARLANABİLECEK

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni özellik, kullanıcılara video gönderirken "otomatik", "veri tasarrufu" ya da "en iyi kalite" olmak üzere üç farklı kalite ayar seçeneği sunacak.

Kullanıcılar, internet bağlantılarına göre bir tercih yapıp, bir videoyu kendi diledikleri kalitede gönderme imkanına kavuşacak.

WhatsApp'ın 2.21.14.6 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan özellik, henüz geliştirilme aşamasında. Ancak bu özelliğin yakında WhatsApp'ın Android ve iOS uygulamasına eklenmesi bekleniyor.