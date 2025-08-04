WhatsApp'a yapay zeka ile sesli sohbet özelliği geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, entegre yapay zeka asistanı Meta AI için heyecan verici bir yenilik geliştiriyor.

WABetaInfo tarafından iOS beta sürümünde keşfedilen özelliğe göre, kullanıcılar yakında Meta AI ile sesli sohbet edebilecek.

SESLİ SOHBET NASIL ÇALIŞACAK

Yeni özellik, kullanıcıların yazma zorunluluğu olmadan yapay zeka ile daha doğal bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayacak.

Hızlı erişim için "Aramalar" sekmesine özel bir Meta AI ses simgesi eklenecek ve bu simgeye dokunulduğunda doğrudan sesli görüşme başlayacak.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR İÇİN KÖTÜ HABER

Ancak bu heyecan verici gelişmenin bir de kötü yanı var: Meta AI özelliği henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadığı için, sesli sohbet özelliği geldiğinde de ülkemizdeki WhatsApp kullanıcıları bundan faydalanamayacak.

Meta AI özelliklerinin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.